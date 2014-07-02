Zuigstrips voor WV 2 / WV 5, 280 mm
Vervang-zuigstrips voor de Window Vacs WV 50, WV 75, WV 2 en WV 5. Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken - zonder neerdruppend water.
Vervang-zuigstrips voor de Window Vac van 280 mm breed. Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken - zonder neerdruppend water.
Kenmerken en voordelen
Zachte siliconen strip
- Streepvrije reiniging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|280 x 5 x 45
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- Condens
- Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales