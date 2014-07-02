Zuigstrips voor WV 2 / WV 5, 280 mm

Vervang-zuigstrips voor de Window Vacs WV 50, WV 75, WV 2 en WV 5. Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken - zonder neerdruppend water.

Vervang-zuigstrips voor de Window Vac van 280 mm breed. Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken - zonder neerdruppend water.

Kenmerken en voordelen
Zachte siliconen strip
  • Streepvrije reiniging
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur zwart
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 280 x 5 x 45
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels
  • Tegels
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • Condens
  • Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales