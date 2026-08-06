Дюза за прозорци Comfort

С накрайника за прозорци Comfort дори труднодостъпните стъкла могат да се почистват лесно и старателно благодарение на дългите, гъвкави пера. За резултати толкова чисти, че блестят.

Лесното решение за почистване на стъклени повърхности с парочистачка. С накрайника за прозорци Comfort прозорците, огледалата и другите стъклени повърхности могат да се почистват лесно, без да оставят следи. Дългите пера улесняват премахването на ивици и следи дори от трудни за почистване зони. За ефективно почистване на прозорци без химикали.

Характеристики и предимства
Дюза за прозорци Comfort: Отвори за изпускане на пара от дюзата
Отвори за изпускане на пара от дюзата
Стъклото се обработва с пара равномерно, с което се осигурява оптимално разтваряне на замърсяванията.
Дюза за прозорци Comfort: Висококачествен материал
Висококачествен материал
Почистване без следи за прозорци, огледала и много други стъклени повърхности. Капките и мръсотията се отстраняват ефективно.
Дюза за прозорци Comfort: Дълги, гъвкави пера на уреда
Дълги, гъвкави пера на уреда
Особено дългите пера на уреда за прозорци осигурява перфектни резултати при почистване, дори в труднодостъпни ъгли.
Почистване без химикали
  • Горещата пара има много мощен ефект на разтваряне на мръсотията. В същото време методът е устойчив, тъй като не е необходимо да се използват допълнителни препарати.
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,093
Тегло с опаковката (кг) 0,228
Размери (Д × Ш × В) (мм) 140 x 225 x 43

Видео

Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности