Лесното решение за почистване на стъклени повърхности с парочистачка. С накрайника за прозорци Comfort прозорците, огледалата и другите стъклени повърхности могат да се почистват лесно, без да оставят следи. Дългите пера улесняват премахването на ивици и следи дори от трудни за почистване зони. За ефективно почистване на прозорци без химикали.