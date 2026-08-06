Дюза за прозорци Comfort
С накрайника за прозорци Comfort дори труднодостъпните стъкла могат да се почистват лесно и старателно благодарение на дългите, гъвкави пера. За резултати толкова чисти, че блестят.
Лесното решение за почистване на стъклени повърхности с парочистачка. С накрайника за прозорци Comfort прозорците, огледалата и другите стъклени повърхности могат да се почистват лесно, без да оставят следи. Дългите пера улесняват премахването на ивици и следи дори от трудни за почистване зони. За ефективно почистване на прозорци без химикали.
Характеристики и предимства
Отвори за изпускане на пара от дюзатаСтъклото се обработва с пара равномерно, с което се осигурява оптимално разтваряне на замърсяванията.
Висококачествен материалПочистване без следи за прозорци, огледала и много други стъклени повърхности. Капките и мръсотията се отстраняват ефективно.
Дълги, гъвкави пера на уредаОсобено дългите пера на уреда за прозорци осигурява перфектни резултати при почистване, дори в труднодостъпни ъгли.
Почистване без химикали
- Горещата пара има много мощен ефект на разтваряне на мръсотията. В същото време методът е устойчив, тъй като не е необходимо да се използват допълнителни препарати.
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,093
|Тегло с опаковката (кг)
|0,228
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|140 x 225 x 43
Видео
Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности