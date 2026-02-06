Мека четка
Почиства чувствителните повърхности нежно и внимателно: Меката четка е идеалният аксесоар за уредите VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Благодарение на меките и нежни косми, меката четка почиства с дълготраен ефект, без да оставя следи. Тя е разработена специално за VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Четката впечатлява със своята ширина и ъглови, тесни и овални косъмчета, което я прави перфектна за почистване без оставяне на следи и ефективно премахване на прах от големи, малки и чувствителни повърхности.
Характеристики и предимства
Меки влакна
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,095
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,17
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|410 x 45 x 55
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Мебели