Благодарение на меките и нежни косми, меката четка почиства с дълготраен ефект, без да оставя следи. Тя е разработена специално за VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Четката впечатлява със своята ширина и ъглови, тесни и овални косъмчета, което я прави перфектна за почистване без оставяне на следи и ефективно премахване на прах от големи, малки и чувствителни повърхности.