Мека четка

Почиства чувствителните повърхности нежно и внимателно: Меката четка е идеалният аксесоар за уредите VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Благодарение на меките и нежни косми, меката четка почиства с дълготраен ефект, без да оставя следи. Тя е разработена специално за VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Четката впечатлява със своята ширина и ъглови, тесни и овални косъмчета, което я прави перфектна за почистване без оставяне на следи и ефективно премахване на прах от големи, малки и чувствителни повърхности.

Характеристики и предимства
Меки влакна
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,095
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,17
Размери (Д х Ш х В) (мм) 410 x 45 x 55
Сфера на приложение
  • Мебели