VP 120 vario power jet Full Control за K2 - K3
Vario Power струйник за водоструйки класове К 2 и К 3. Непрекъснато регулируеми дюзи от ниско налягане до струя с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника.
Струйникът Vario Power: от струя за почистване с ниско налягане до струя с високо налягане чрез просто завъртане на струйника. Идеален за почистване на по-малки площи около дома и градината, като стени, пътеки, огради и превозни средства. Подходящ за всички водоструйки Kärcher от клас K2 К3.
Характеристики и предимства
Плавно регулиране
- Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
Струя за препарат ниско налягане
- Регулируемо ниво от ниско налягане до струя с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника
Икономия на време
- Без смяна на струйника
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,143
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,194
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|448 x 45 x 45
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Фасада
- Каменни и оградни стени
- Пътеки
- Огради
- Площи около дома и градината