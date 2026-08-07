Brosse de lavage rotative pour appareils < 1000 l/h, poils nylon
Les brosses sont entraînées par le débit d’eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.
Caractéristiques et avantages
Brosse de lavage rotative fonctionnant à l'eau
- Pas de moteur supplémentaire pour l'entraînement de brosse nécessaire.
- Modèle compact et léger.
Poils nylon
- Les surfaces sont protégées.
Effets de nettoyage mécanique grâce à la rotation
- Très bonne performance de nettoyage.
- Gain de temps en comparaison au nettoyage avec des brosses de lavage standards.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Matériau
|Nylon
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|300 x 200 x 100
Appareils compatibles
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 7/16-4 ST
Pièces de rechange Brosse de lavage rotative pour appareils < 1000 l/h, poils nylon
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.