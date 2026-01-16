Tuyau Performance Plus 5/8" – 50 m
Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.
Son tissu haut de gamme et multicouche au toucher optimisé rend le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus de Kärcher particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion. Ainsi, le tuyau permet un débit d'eau constant tout en offrant une prise en main sensiblement améliorée. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau du tuyau d'arrosage d'une longueur de 50 mètres tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. Avec un diamètre de 5/8", le nouveau produit de Kärcher se caractérise par ailleurs par une plage de températures d'utilisation étendue de −20 à +60 °C et par une pression d'éclatement de 40 bar. De plus, le tuyau de qualité durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. Avec une longueur de 50 mètres, le Performance Plus 5/8" est idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. Kärcher accorde une garantie de quinze ans sur ce produit.
Caractéristiques et avantages
Tissu multicouche haut de gamme
- Flexibilité et résistance à la flexion pour la garantie d'un débit d'eau constant.
50 mètres
- Pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies.
Convient jusqu'à une pression de 40 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
- Résistant
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
- Tuyau de qualité.
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pour une durée de vie particulièrement élevée.
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure anti-UV
- Extrêmement résistant aux intempéries.
Garantie de 15 ans
- Longévité et exigences élevées en matière de qualité.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|5/8″
|Longueur de flexible (m)
|50
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|390 x 390 x 190
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage
- Potager