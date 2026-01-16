Sein hochwertiges und mehrschichtiges Gewebe mit verbesserter Haptik macht den neuen Kärcher Gartenschlauch Performance Plus besonders robust, flexibel und extrem knickfest. Dadurch ermöglicht der Schlauch einen ständigen Wasserdurchfluss und liegt spürbar besser in der Hand. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht des 50 Meter langen Gartenschlauchs schützt das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Daneben zeichnet sich die Kärcher Neuheit mit einem Durchmesser von 5/8" durch hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C und einen Berstdruck von 40 Bar aus. Zudem ist der nachhaltige Qualitätsschlauch phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich völlig unbedenklich. Der Performance Plus 5/8" mit 50 Meter Länge eignet sich ideal für die Bewässerung von mittleren bis großen Flächen und Gärten. Kärcher gewährt eine Garantie von 15 Jahren.