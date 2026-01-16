Schlauch Performance Plus 5/8" - 50m
Der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 5/8" aus besonders robustem Mehrschichtgewebe. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss.
Sein hochwertiges und mehrschichtiges Gewebe mit verbesserter Haptik macht den neuen Kärcher Gartenschlauch Performance Plus besonders robust, flexibel und extrem knickfest. Dadurch ermöglicht der Schlauch einen ständigen Wasserdurchfluss und liegt spürbar besser in der Hand. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht des 50 Meter langen Gartenschlauchs schützt das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Daneben zeichnet sich die Kärcher Neuheit mit einem Durchmesser von 5/8" durch hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C und einen Berstdruck von 40 Bar aus. Zudem ist der nachhaltige Qualitätsschlauch phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich völlig unbedenklich. Der Performance Plus 5/8" mit 50 Meter Länge eignet sich ideal für die Bewässerung von mittleren bis großen Flächen und Gärten. Kärcher gewährt eine Garantie von 15 Jahren.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Mehrschichtgewebe
- Flexibilität und Knickfestigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Wasserdurchflusses.
50 Meter
- Zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 40 Bar geeignet
- Garantierte Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
- Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
- Extrem wetterbeständig.
15 Jahre Garantie
- Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|5/8″
|Schlauchlänge (m)
|50
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|390 x 390 x 190
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Nutzgarten