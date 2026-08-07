Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkeleinstellung und 2-l- Tank.

Dank der beständigen Nickelbeschichtung auf ihrem Grundkörper eignet sich die hochwertige Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3 mit flexibel einstellbarem Sprühwinkel insbesondere auch bei der Verwendung aggressiver Reinigungsmittel. Konzipiert für Reinigungsarbeiten mit Hochdruckreinigern von Kärcher mit Servo-Control-Funktion und 900 bis 2.500 Litern stündlicher Schwemmleistung, ermöglicht die Schaumlanze eine direkte Umschaltung auf den Hochdruckstrahl. Dazu verfügt die DUO Advanced 3 über einen 2 Liter großen, ergonomischen und standfesten Reinigungsmittelbehälter mit zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals und großer Einfüllöffnung. Ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung ist dank der präzisen, 3-stufigen Dosiermöglichkeit über eine integrierte Blende nahezu ausgeschlossen.

Merkmale und Vorteile
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und Hochdruckreinigung
Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und Hochdruckreinigung
Zeitsparend, da kein Wechsel von Strahlrohr bzw. Zubehör erforderlich.
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für Reinigungsmittel
Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für Reinigungsmittel
Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze.
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Reinigungsmitteldosierung mit integrierter Blende
Reinigungsmitteldosierung mit integrierter Blende
Ermöglicht eine präzise, 3-stufige Dosierung des Reinigungsmittels. Für eine optimale Schaumqualität. Verhindert potenzielle Überdosierungen des Reinigungsmittels.
Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung
  • Sehr robuste und langlebige Ausführung.
  • Ermöglicht bei Bedarf den Einsatz aggressiverer Reinigungsmittel.
Flexible Sprühwinkeleinstellung
  • Sehr präziser Schaumstrahl.
  • Erlaubt sicheres Arbeiten über größere Entfernungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Fördermenge (l/h) 900 - 2500
Düsengröße (mm) 38
Max. Druck (bar) 300
Dosierung (%) 1 - 2 - 4
Tankinhalt (l) 2
Temperatur (°C) max. 60
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.5

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
  • Baugewerbe (Fassadenreinigung, Reinigung von Baufahrzeugen und Gerätschaften)
Zubehör
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h Ersatzteile

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Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

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