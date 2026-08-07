Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkeleinstellung und 2-l- Tank.
Dank der beständigen Nickelbeschichtung auf ihrem Grundkörper eignet sich die hochwertige Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3 mit flexibel einstellbarem Sprühwinkel insbesondere auch bei der Verwendung aggressiver Reinigungsmittel. Konzipiert für Reinigungsarbeiten mit Hochdruckreinigern von Kärcher mit Servo-Control-Funktion und 900 bis 2.500 Litern stündlicher Schwemmleistung, ermöglicht die Schaumlanze eine direkte Umschaltung auf den Hochdruckstrahl. Dazu verfügt die DUO Advanced 3 über einen 2 Liter großen, ergonomischen und standfesten Reinigungsmittelbehälter mit zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals und großer Einfüllöffnung. Ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung ist dank der präzisen, 3-stufigen Dosiermöglichkeit über eine integrierte Blende nahezu ausgeschlossen.
Merkmale und Vorteile
Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und HochdruckreinigungZeitsparend, da kein Wechsel von Strahlrohr bzw. Zubehör erforderlich.
Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für ReinigungsmittelErmöglicht lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze.
Reinigungsmitteldosierung mit integrierter BlendeErmöglicht eine präzise, 3-stufige Dosierung des Reinigungsmittels. Für eine optimale Schaumqualität. Verhindert potenzielle Überdosierungen des Reinigungsmittels.
Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung
- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
- Ermöglicht bei Bedarf den Einsatz aggressiverer Reinigungsmittel.
Flexible Sprühwinkeleinstellung
- Sehr präziser Schaumstrahl.
- Erlaubt sicheres Arbeiten über größere Entfernungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|900 - 2500
|Düsengröße (mm)
|38
|Max. Druck (bar)
|300
|Dosierung (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhalt (l)
|2
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.5
Videos
Kompatible Geräte
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
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- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Baugewerbe (Fassadenreinigung, Reinigung von Baufahrzeugen und Gerätschaften)
Zubehör
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h Ersatzteile
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Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
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