EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole

Passend zu vorhandenem Hochdruckschlauch und Strahlrohr: EASY!Force-Umrüstsatz 3, inklusive EASY!Force-Pistole und allen notwendigen Adaptern zur Aufrüstung Ihres Hochdruckreinigers.

Zur Aufrüstung aller Kärcher Hochdruckreiniger, die bereits über entsprechendes Zubehör verfügen, mit komfortabler und kraftsparender EASY!Force-Technik: Unser EASY!Force-Umrüstsatz 3 beinhaltet die EASY!Force-Hochdruckpistole (4.118-005) selbst, den Adapter 12 (4.111-046) für Hochdruckschlauch inklusive Drehkupplung sowie den Adapter 5 (4.111-033) für Strahlrohre mit M 22 × 1,5-Anschluss. Damit können vorhandene Hochdruckschläuche und Strahlrohre kostensparend weiter genutzt werden.

Spezifikationen

Technische Daten

Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.2
Kompatible Geräte
EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

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