Kit de conversion EASY!Force 3 – poignée-pistolet

Compatible avec le flexible haute pression et la lance d'arrosage préexistants : le kit de conversion EASY!Force 3, avec poignée-pistolet EASY!Force et tous les adaptateurs requis pour la mise à niveau de votre nettoyeur haute pression.

Pour la mise à niveau de tous les nettoyeurs haute pression Kärcher disposant déjà des accessoires correspondants afin de bénéficier de la technologie EASY!Force confortable, garantissant un effort minimal : notre kit de conversion EASY!Force 3 comprend la poignée-pistolet EASY!Force (4.118-005), l'adaptateur 12 (4.111-046) pour flexible haute pression avec accouplement rotatif ainsi que l'adaptateur 5 (4.111-033) pour lances d'arrosage à raccord M 22 × 1,5. Ainsi, les flexibles haute pression et lances d'arrosages existants peuvent être réutilisés à moindre coût.

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 1.2
Appareils compatibles
Pièces de rechange Kit de conversion EASY!Force 3 – poignée-pistolet

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

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