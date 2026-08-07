Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 250
Länge (m) 10
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.6
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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