Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 250
Länge (m) 20
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4.6
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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