Strahlpistole

Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung - die Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar.

Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht (kg) 3.4
Kompatible Geräte