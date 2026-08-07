Pistolet de pulvérisation

Temps de préparation rapide, transport facile, désactivation immédiate – le pistolet de pulvérisation est la méthode de nettoyage la plus économique pour les petites et moyennes surfaces de tout type. Pression/quantité d'eau réglable.

Spécifications

Données techniques

Poids (kg) 3.4
Appareils compatibles