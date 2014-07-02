Décolleuse de papier-peint
La décolleuse de papier-peint est idéale pour éliminer les résidus de papier-peint et la colle grâce à la puissance de la vapeur.
La décolleuse de papier-peint est idéale pour éliminer les résidus de papier-peint et la colle grâce à la puissance de la vapeur. La vapeur chaude émise va permettre de décoller le papier-peint encore présent sur les murs en toute simplicité.
Caractéristiques et avantages
Accessoire combinant la vapeur et un grattoir
- Enlève rapidement le papier peint et la colle.
Large couverture de la vapeur sur la surface.
- Enlève le papier peint rapidement sur une large zone
Pas d'échappement de vapeur.
- Pénétration rapide de la vapeur dans le papier.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|320 x 220 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- SC 2.500 C
- SC 2550 C
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (blanc)
- SC 3 EasyFix Édition Anniversaire
- SC 3.000
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (blanc)
- SC 4 EasyFix Premium + Fer à repasser (blanc)
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron (yellow)
- SC 5 EasyFix Premium + fer à repasser (blanc)
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5850 C
- SC 6.800 C
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium (blanc)
Domaines d'utilisation
- Papier peint
- Même les saletés tenaces