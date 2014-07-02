Décolleuse de papier-peint

La décolleuse de papier-peint est idéale pour éliminer les résidus de papier-peint et la colle grâce à la puissance de la vapeur.

La décolleuse de papier-peint est idéale pour éliminer les résidus de papier-peint et la colle grâce à la puissance de la vapeur. La vapeur chaude émise va permettre de décoller le papier-peint encore présent sur les murs en toute simplicité.

Caractéristiques et avantages
Accessoire combinant la vapeur et un grattoir
  • Enlève rapidement le papier peint et la colle.
Large couverture de la vapeur sur la surface.
  • Enlève le papier peint rapidement sur une large zone
Pas d'échappement de vapeur.
  • Pénétration rapide de la vapeur dans le papier.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,4
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 320 x 220 x 100
Domaines d'utilisation
  • Papier peint
  • Même les saletés tenaces