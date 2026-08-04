Défroisseur vapeur
Défroisseur vapeur rafraîchit le textile et enlève les faux plis des vêtements et des textiles en enlevant en même temps les mauvaises odeurs. Avec enlèvement de peluches intégré.
Défroisseur vapeur rafraîchit le textile et enlève les faux plis des vêtements et des textiles tout en éliminant en même temps les mauvaises odeurs. Défroisseur très pratique - la façon simple et peu encombrante pour un rafraîchissement rapide et un enlèvement des faux plis des vêtements et textiles suspendus. L'enlèvement intégré des peluches élimine les peluches adhérantes.
Caractéristiques et avantages
Retrait des peluches
- Retrait facile des peluches et de cheveux sur les textiles.
Débit important de vapeur en sortie d'accessoires
- Applatissement optimal des textiles.
- Rafraîchissement optimal des textiles possible.
Forme effilé.
- Repassage facile des chemises.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|340 x 43 x 39
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Pour rafraîchir les vêtements.
- Tous les vêtements qui peuvent être repassés
- Espaces intérieurs
- Saleté sèche