Défroisseur vapeur rafraîchit le textile et enlève les faux plis des vêtements et des textiles tout en éliminant en même temps les mauvaises odeurs. Défroisseur très pratique - la façon simple et peu encombrante pour un rafraîchissement rapide et un enlèvement des faux plis des vêtements et textiles suspendus. L'enlèvement intégré des peluches élimine les peluches adhérantes.