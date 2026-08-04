Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|315
|Longueur (m)
|20
|Filetage du raccord
|1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
|Poids avec emballage (kg)
|4,4
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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