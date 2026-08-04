Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 315
Longueur (m) 20
Filetage du raccord 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Poids avec emballage (kg) 4,4
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur