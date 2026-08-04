Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m
Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l’enroulement et du déroulement du flexible HP.
À utiliser avec des flexibles HP et des raccords AVS.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|20
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|250
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|11,2
Inclus dans la livraison
- Tambour-enrouleur
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage +
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/13 C+
- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
- HD 5/15 C+ avec FR Classic
- HD 5/15 CX+
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 MX+ Classic
- HD 6/15-4M ST Classic
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX+
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Go!Further
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 25/15-4 St Inox
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HG 43
- HG 64
Produits retirés de la gamme
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.