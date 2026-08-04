Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m

Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Par exemple, la référence 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) ou n° de commande. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 20
Température (°C) max. 130
Couleur Anthracite
Poids avec emballage (kg) 16,9

Inclus dans la livraison

  • Tambour-enrouleur
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