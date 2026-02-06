Le flexible de rechange haute pression PremiumFlex de 10 m est conçu pour éviter les noeuds et torsions lors de son utilisation. Grâce à son système, anti-vrille breveté, il offre une grande souplesse et permet un travail plus aisé sans se soucier des nœuds qui pourraient se former. Le raccord pratique Quick Connect permet de fixer le flexible sur le nettoyeur haute pression en un tour de main. Fabriqué en PVC et sans phtalate, ce flexible de rechange haute pression PremiumFlex de 10 m est un produit de qualité qui répond à vos besoins. Il est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression des gammes K 2 à 7, à l'exception des modèles à tambour-enrouleur et des appareils Full Control des gammes K 4 à K 7.