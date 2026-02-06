Flexible Premium Anti-torsion 10 m pour K 2 à K 7 avec Quick Connect
Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système anti-torsion évitant les noeuds. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.
Le flexible de rechange haute pression PremiumFlex de 10 m est conçu pour éviter les noeuds et torsions lors de son utilisation. Grâce à son système, anti-vrille breveté, il offre une grande souplesse et permet un travail plus aisé sans se soucier des nœuds qui pourraient se former. Le raccord pratique Quick Connect permet de fixer le flexible sur le nettoyeur haute pression en un tour de main. Fabriqué en PVC et sans phtalate, ce flexible de rechange haute pression PremiumFlex de 10 m est un produit de qualité qui répond à vos besoins. Il est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression des gammes K 2 à 7, à l'exception des modèles à tambour-enrouleur et des appareils Full Control des gammes K 4 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Tuyau de remplacement de 10m
- Large surface de travail
Raccord rapide Quick Connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Système Anti-twist
- Le flexible ne se tord plus quelque soit la tâche à nettoyer
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression maximum (MPa)
|18
|Longueur (m)
|10
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|1,1
|Poids avec emballage (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|245 x 245 x 65