Nettoyage à l’eau chaude jusqu’à 85 °C. Le modèle FRV 30 Me dispose d’un flexible d’aspiration de 7,5 m en polyuréthane présentant une excellente résistance aux températures. Les roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et les roulements doubles en céramique sont d’autres caractéristiques qui témoignent de sa qualité. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.