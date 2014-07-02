Ανεξάρτητα από το αν οι ρύποι είναι ξηροί ή υγροί, λεπτοί ή στερεοί, το μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης εξασφαλίζει τέλεια αναρρόφηση των ρύπων και εντυπωσιάζει με τη βέλτιστη ολίσθηση χάρη στους πλευρικούς κυλίνδρους. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί εύκολα και γρήγορα στους υγρούς και τους ξηρούς ρύπους μέσω ενός διακόπτη ποδιού. Περιλαμβάνει πρακτική αιχμή στάθμευσης για γρήγορη και άνετη ενδιάμεση τοποθέτηση του σωλήνα αναρρόφησης και του ακροφυσίου δαπέδου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.