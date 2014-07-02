Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης
Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.
Ανεξάρτητα από το αν οι ρύποι είναι ξηροί ή υγροί, λεπτοί ή στερεοί, το μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης εξασφαλίζει τέλεια αναρρόφηση των ρύπων και εντυπωσιάζει με τη βέλτιστη ολίσθηση χάρη στους πλευρικούς κυλίνδρους. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί εύκολα και γρήγορα στους υγρούς και τους ξηρούς ρύπους μέσω ενός διακόπτη ποδιού. Περιλαμβάνει πρακτική αιχμή στάθμευσης για γρήγορη και άνετη ενδιάμεση τοποθέτηση του σωλήνα αναρρόφησης και του ακροφυσίου δαπέδου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βέλτιστη συλλογή ρύπων για καθαρισμό ξηρής και υγρής αναρρόφησης χάρη σε δύο ενσωματωμένες λωρίδες βούρτσας και/ή μάκτρα
Βολική προσαρμογή στον εκάστοτε τύπο ρύπου χάρη στον πρακτικό διακόπτη ποδιού
Απαιτείται μικρή προσπάθεια κατά την αναρρόφηση χάρη στις πολύ καλές ιδιότητες ολίσθησης λόγω των πλευρικών κυλίνδρων
Ενσωματωμένη αιχμή στάθμευσης για την αποθήκευση του ακροφυσίου δαπέδου πάνω στη συσκευή
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις ηλεκτρικές σκούπες SE
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 70 x 124
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Ταράτσες
- Μονοπάτια
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ
- Κελάρι
- Γκαράζ
- Εργαστήριο
- Ανακαίνιση
- Υγρά