Ανθεκτικό ανώτερης ποιότητας στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (μεταλλικό/πλαστικό) για εύκαμπτους σωλήνες 3/4" και 1". Κατάλληλο για σύνδεση σε κομμένους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης. Το στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής αποτρέπει την αντιρροή του νερού και μειώνει τον χρόνο εκκίνησης. Περιλαμβάνει σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα.