Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,
Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.
Ανθεκτικό ανώτερης ποιότητας στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (μεταλλικό/πλαστικό) για εύκαμπτους σωλήνες 3/4" και 1". Κατάλληλο για σύνδεση σε κομμένους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης. Το στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής αποτρέπει την αντιρροή του νερού και μειώνει τον χρόνο εκκίνησης. Περιλαμβάνει σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεταλλικό/πλαστικό μοντέλο
- Ανθεκτικά υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής
Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Η βαλβίδα αντεπιστροφής αποτρέπει την επιστροφή του αντλούμενου νερού μειώνοντας έτσι τον χρόνο επαναρρόφησης.
Για σύνδεση σε χύδην εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.
- Για μεμονωμένη συναρμολόγηση κιτ εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης
Κιτ
- Για εύκαμπτους σωλήνες 3/4'' και 1''
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μεγέθη
|Κατάλληλο για εύκαμπτους σωλήνες 3/4'' και 1''
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|47 x 140 x 47
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.