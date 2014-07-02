Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4''
Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.
Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής για εύκαμπτους σωλήνες 1". Κατάλληλο για σύνδεση σε κομμένους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης. Το στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής αποτρέπει την αντιρροή του νερού και μειώνει τον χρόνο εκκίνησης. Περιλαμβάνει σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Η βαλβίδα αντεπιστροφής αποτρέπει την επιστροφή του αντλούμενου νερού μειώνοντας έτσι τον χρόνο επαναρρόφησης.
Για σύνδεση σε χύδην εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.
- Για μεμονωμένη συναρμολόγηση κιτ εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μεγέθη
|Κατάλληλο για εύκαμπτους σωλήνες 3/4''
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|40 x 146 x 40
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.