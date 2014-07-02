Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 5lt, 5l

Για τον βαθύ καθαρισμό, την προστασία και τη συντήρηση επίπλων κήπου, εργαλείων, πλαισίων παραθύρων και άλλων πλαστικών επιφανειών. Ιδιαίτερα ήπιο για τις επιφάνειες.