Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 5lt, 5l
Για τον βαθύ καθαρισμό, την προστασία και τη συντήρηση επίπλων κήπου, εργαλείων, πλαισίων παραθύρων και άλλων πλαστικών επιφανειών. Ιδιαίτερα ήπιο για τις επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 150 x 260
Προϊόν
- Ισχυρό, αποδοτικό και απαλό
- Καθαρίζει, προστατεύει και συντηρεί έπιπλα και εργαλεία κήπου, πλαστικά κουφώματα παραθύρων και άλλες πλαστικές επιφάνειες
- Δυνατότητα καθαρισμού γενικής χρήσης για όλες τις ευαίσθητες πλαστικές επιφάνειες
- Διαλύει αποτελεσματικά λάδια, γράσσα και ανόργανους ρύπους
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χειρωνακτικά
- Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
- Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός σε συνδυασμό με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher
- Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Πλαστικό