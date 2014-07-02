Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 5lt, 5l

Για τον βαθύ καθαρισμό, την προστασία και τη συντήρηση επίπλων κήπου, εργαλείων, πλαισίων παραθύρων και άλλων πλαστικών επιφανειών. Ιδιαίτερα ήπιο για τις επιφάνειες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 200 x 150 x 260
Προϊόν
  • Ισχυρό, αποδοτικό και απαλό
  • Καθαρίζει, προστατεύει και συντηρεί έπιπλα και εργαλεία κήπου, πλαστικά κουφώματα παραθύρων και άλλες πλαστικές επιφάνειες
  • Δυνατότητα καθαρισμού γενικής χρήσης για όλες τις ευαίσθητες πλαστικές επιφάνειες
  • Διαλύει αποτελεσματικά λάδια, γράσσα και ανόργανους ρύπους
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χειρωνακτικά
  • Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
  • Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός σε συνδυασμό με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher
  • Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Πλαστικό
Εξαρτήματα