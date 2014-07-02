Καθαριστικό για περιποίηση ξύλινων επιφανειών RM 624, 5l

Κατάλληλο για επεξεργασμένες ή μη, ξύλινες επιφάνειες, ανθεκτικές στο νερό, όπως έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα και αυλές. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό και παράλληλα ήπιο για τις επιφάνειες.