Καθαριστικό για περιποίηση ξύλινων επιφανειών RM 624, 5l

Κατάλληλο για επεξεργασμένες ή μη, ξύλινες επιφάνειες, ανθεκτικές στο νερό, όπως έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα και αυλές. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό και παράλληλα ήπιο για τις επιφάνειες.

Κατάλληλο για επιφάνειες από επεξεργασμένες ή μη ξύλινες επιφάνειες, ανθεκτικές στο νερό, όπως έπιπλα κήπου και ξύλινα δάπεδα. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό και ήπιο με τις επιφάνειες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος (kg) 5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
Προϊόν
  • Δυνατότητα καθαρισμού γενικής χρήσης για όλες τις ευαίσθητες αδιάβροχες ξύλινες επιφάνειες
  • Διαλύει λάδια/γράσσα και ανόργανους ρύπους
  • Αφαιρεί άλγη, αιθάλη και ανόργανα υπολείμματα
  • Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός σε συνδυασμό με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher
  • Εξαιρετικά ήπιο για τα υλικά
  • Η τιμή του pH σε συμπυκνωμένη μορφή είναι περίπου 9
  • Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χειρωνακτικά
  • Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Καθαριστικό για περιποίηση ξύλινων επιφανειών RM 624, 5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ξύλινα πατώματα
  • Ταράτσες
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
Εξαρτήματα