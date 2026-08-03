Τόσο για εμπορικές όσο και για αστικές εφαρμογές: η τοποθεσία δεν διαθέτει πάντα πηγή ισχύος. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται γρήγορα χάρη στην ισχυρή, βενζινοκίνητη σύγχρονη γεννήτρια PGG 8/3. Οι ανθεκτικοί στα τρυπήματα τροχοί και η αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης διευκολύνουν τη μεταφορά και τη διαχείριση στο σημείο. Η δεξαμενή χωρητικότητας 25 λίτρων διασφαλίζει μακροχρόνιες εφαρμογές διάρκειας έως και 7 ωρών (σε πλήρη ισχύ έως και 5,5 ωρών), ενώ ο αξιόπιστος τετράχρονος βενζινοκινητήρας (πρότυπα εκπομπών ΣΤΑΔΙΟΥ V της ΕΕ) εγγυάται σταθερή παροχή ονομαστικής ισχύος 7 kW. Με 2 γειωμένες υποδοχές (εναλλασσόμενο ρεύμα) και μια κόκκινη υποδοχή 400 V (τριφασικό ρεύμα), παρέχει άφθονες επιλογές σύνδεσης για τον εξοπλισμό σας. Ο αυτόματος ρυθμιστής τάσης (AVR) καθιστά επίσης δυνατή τη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών. Οι χρήσιμες λεπτομέρειες του εξοπλισμού, όπως το σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και έλλειψη λαδιού και το σωληνοειδές πλαίσιο από ατσάλι, προστατεύουν αποτελεσματικά τους χρήστες και το μηχάνημα από κάθε είδους κινδύνους ή φθορές.