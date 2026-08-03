Γεννήτρια βενζίνης PGG 8/3
Ισχυρή σύγχρονη γεννήτρια βενζίνης PGG 8/3 με ισχύ 7 kW. Για την ανεξάρτητη παροχή ισχύος με εναλλασσόμενο και τριφασικό ρεύμα σε εργοτάξια, στον γεωργικό τομέα και σε αστικές εγκαταστάσεις.
Τόσο για εμπορικές όσο και για αστικές εφαρμογές: η τοποθεσία δεν διαθέτει πάντα πηγή ισχύος. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται γρήγορα χάρη στην ισχυρή, βενζινοκίνητη σύγχρονη γεννήτρια PGG 8/3. Οι ανθεκτικοί στα τρυπήματα τροχοί και η αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης διευκολύνουν τη μεταφορά και τη διαχείριση στο σημείο. Η δεξαμενή χωρητικότητας 25 λίτρων διασφαλίζει μακροχρόνιες εφαρμογές διάρκειας έως και 7 ωρών (σε πλήρη ισχύ έως και 5,5 ωρών), ενώ ο αξιόπιστος τετράχρονος βενζινοκινητήρας (πρότυπα εκπομπών ΣΤΑΔΙΟΥ V της ΕΕ) εγγυάται σταθερή παροχή ονομαστικής ισχύος 7 kW. Με 2 γειωμένες υποδοχές (εναλλασσόμενο ρεύμα) και μια κόκκινη υποδοχή 400 V (τριφασικό ρεύμα), παρέχει άφθονες επιλογές σύνδεσης για τον εξοπλισμό σας. Ο αυτόματος ρυθμιστής τάσης (AVR) καθιστά επίσης δυνατή τη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών. Οι χρήσιμες λεπτομέρειες του εξοπλισμού, όπως το σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και έλλειψη λαδιού και το σωληνοειδές πλαίσιο από ατσάλι, προστατεύουν αποτελεσματικά τους χρήστες και το μηχάνημα από κάθε είδους κινδύνους ή φθορές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική ευκολία στη χρήση
- Εξαιρετική ευελιξία κίνησης χάρη στην αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης και τους τροχούς με αντοχή στα τρυπήματα.
- Λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης για άνετη και γρήγορη εκκίνηση του βενζινοκινητήρα
Απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια
- Διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και έλλειψη λαδιού, καθώς επίσης και σωληνοειδές πλαίσιο από ατσάλι που παρέχει μέγιστη ασφάλεια.
- Με αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR) που επιτρέπει τη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών.
Αξιόπιστη και ισχυρή
- Σύγχρονος γεννήτρια με ονομαστική ισχύ 400 V σε συνεχή έξοδο 7 kW ή 230 V σε συνεχή έξοδο 2 kW.
- Ισχυρός βενζινοκινητήρας για εφαρμογές τουλάχιστον 5,5 ωρών για κάθε πλήρωση της δεξαμενής.
Λειτουργία μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher
- Επιτρέπει τη χρήση πλυστικών υψηλής πίεσης σε περιοχές χωρίς εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.
- Κατάλληλη για επιλεγμένα τριφασικά πλυστικά υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|76
|Ονομαστική απόδοση (kW)
|2
|Ονομαστική απόδοση (τριφασικό ρεύμα) (kW)
|7
|Ισχύς (kW)
|2,5
|Ισχύς (τριφασικό ρεύμα) (kW)
|max. 7,5
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Κυβική χωρητικότητα (cm³)
|440
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|9 / 12,2
|Κατανάλωση καυσίμου (l/h)
|4,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|25
|Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 50% (h)
|7
|Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 100% (h)
|5,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|99,6
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|89,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|743 x 713 x 670
Πεδίο προμήθειας
- Οθόνη κατάστασης λειτουργίας
- Έξοδος συνεχούς ρεύματος (12 V)
- Κατηγορία προστασίας IP 23
- Σύστημα προστασίας από χαμηλή στάθμη λαδιού και υπερφόρτωση
- Μετρητής καυσίμων
- Μονοφασική υποδοχή τύπου F (Σούκο)
- Τριφασική υποδοχή CEE (16 A)
- Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης (AVR)
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Πεδία εφαρμογής
- Ανεξάρτητη πηγή ισχύος για αστικές εφαρμογές, π.χ. για ηλεκτρικές σκούπες
- Ανεξάρτητη πηγή ισχύος σε εργοτάξια, π.χ. για γωνιακούς τροχούς
- Ανεξάρτητη πηγή ισχύος στον γεωργικό τομέα, π.χ. μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης