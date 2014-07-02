Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop per irrigazione
Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" con esclusiva tecnologia Aquastop che non lascia sfuggire neanche una goccia d'acqua.
Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop, design ergonomico con parte gommata per una presa confortevole, compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione più comuni. Tecnologia Aquastop.
Caratteristiche e vantaggi
Aquastop
- Per staccare gli accesori dal tubo in sicurezza anche con l'acqua aperta
Design ergonomico
- Maneggevole
Sistema a click
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Raccordo universale 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Colore
|Giallo
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|70 x 33 x 42
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
