Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione

Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4", adatto per connettere i tubi sia fra loro che ai rubinetti.

Connettere, disconnettere e riparare i tubi è facile con questo raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4". design ergonomico per una presa confortevole, compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione. Questo raccordo è compatibile con i 3 formati più comuni di diametro di tubi e rubinetti.

Caratteristiche e vantaggi
Design ergonomico
  • Maneggevole
Raccordo universale 1/2" - 5/8" - 3/4"
  • Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Colore Giallo
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 70 x 33 x 42
