Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"
Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.
Basic aanzuigfilter met terugslagklep voor slangen van 1". Geschikt voor de aansluiting van afgesneden lengtes van zuigslangen voor tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. De terugslagklep voorkomt dat er water terugstroomt en vermindert de aanleertijd. Inclusief slangklem.
Kenmerken en voordelen
Terugslagklep
- De terugslagklep voorkomt dat het opgepompte water terugstroomt en maakt de tijd om het water opnieuw op te zuigen korter.
Voor aansluiting aan de zuigslang
- Voor een individuele opstelling van de zuigslangset
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|Geschikt voor 1 "slangen
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|40 x 142 x 40
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …