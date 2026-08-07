De handige oplossing voor het reinigen van glazen oppervlakken met de stoomreiniger. Met het Comfort raammondstuk kunnen ramen, spiegels en andere glasoppervlakken eenvoudig en streeploos worden gereinigd. Dankzij de lange wisserlip kunnen zelfs moeilijk schoon te maken plekken gemakkelijk en gemakkelijk worden verwijderd van strepen en vlekken. Voor effectieve ruitenreiniging zonder chemicaliën.