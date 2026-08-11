Robuust en duurzaam hoogwaardig hogedrukpistool uit materialen geschikt voor de voedingsindustrie en bestand tegen zeewater. Ideaal voor professioneel gebruik, bv. in de voedingsindustrie. Met geoptimaliseerde wateropbrengst bij verlies aan lage druk bij een wateropbrengst tot 2500 l/u. Aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1.5.