High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h
Robuust, duurzaam high-end handspuitpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.
Robuust en duurzaam hoogwaardig hogedrukpistool uit materialen geschikt voor de voedingsindustrie en bestand tegen zeewater. Ideaal voor professioneel gebruik, bv. in de voedingsindustrie. Met geoptimaliseerde wateropbrengst bij verlies aan lage druk bij een wateropbrengst tot 2500 l/u. Aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|300
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9