Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm
Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.
Met de Adv nat/droog vloerzuigmond DN 35 van robuuste kunststof kunnen vloeistoffen, grof vuil en fijn stof eenvoudig worden verwijderd. De vloerzuigmond is 360 millimeter breed, bevat zijrollen en is geschikt voor nat/droogzuigers van Kärcher. De borstelstrips en rubberen lippen kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld met behulp van een clip.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|360
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|360 x 220 x 90
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Reserveonderdelen Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm
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