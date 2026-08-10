Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm

Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.

Met de Adv nat/droog vloerzuigmond DN 35 van robuuste kunststof kunnen vloeistoffen, grof vuil en fijn stof eenvoudig worden verwijderd. De vloerzuigmond is 360 millimeter breed, bevat zijrollen en is geschikt voor nat/droogzuigers van Kärcher. De borstelstrips en rubberen lippen kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld met behulp van een clip.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Breedte (mm) 360
Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 360 x 220 x 90
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Reserveonderdelen Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.