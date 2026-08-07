Power sproeier 40°, 040
Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.
Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte ( )
|40
|Hoek (°)
|40
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Zilver
Compatibele apparaten
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- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Power sproeier 40°, 040
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