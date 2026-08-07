De installatieset kan direct worden aangesloten op de pomp en bestaat uit een vacuümdichte 3,5 m pompzuigslang met een 3/4” diameter voor de aanvoer van water uit alternatieve bronnen. De zuigset is voorzien van een zuigfilter en terugslagklep, en heel eenvoudig aan te sluiten op de zuigzijde van tuinpompen, elektronische drukpompen en pompen voor de huishoudelijke watervoorziening. De ingebouwde terugslagklep voorkomt dat het gepompte water terugstroomt en verkort de aanzuigtijd. Ook te gebruiken als verlenging voor de spiraalslangset. Voor pompen met een G1 (33,3 mm) aansluitdraad. De BP-accessoires kunnen dankzij de Kärcher PerfectConnect-afdichting bovendien bijzonder eenvoudig worden aangesloten, met een uiterst betrouwbare afdichting voor een probleemloze werking van de pomp.