Suction kit, 3.5 m
Aansluitklaar en vacuümdicht: zuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.
De installatieset kan direct worden aangesloten op de pomp en bestaat uit een vacuümdichte 3,5 m pompzuigslang met een 3/4” diameter voor de aanvoer van water uit alternatieve bronnen. De zuigset is voorzien van een zuigfilter en terugslagklep, en heel eenvoudig aan te sluiten op de zuigzijde van tuinpompen, elektronische drukpompen en pompen voor de huishoudelijke watervoorziening. De ingebouwde terugslagklep voorkomt dat het gepompte water terugstroomt en verkort de aanzuigtijd. Ook te gebruiken als verlenging voor de spiraalslangset. Voor pompen met een G1 (33,3 mm) aansluitdraad. De BP-accessoires kunnen dankzij de Kärcher PerfectConnect-afdichting bovendien bijzonder eenvoudig worden aangesloten, met een uiterst betrouwbare afdichting voor een probleemloze werking van de pomp.
Kenmerken en voordelen
Compleet, klaar om te gebruiken, vacuumproof. Verstevigde spiraalslang met aanzuigfilter en terugslagklep
- Eenvoudig en gemakkelijk aan te sluiten op de pomp voor het aanzuigen van water.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|3,5
|Aansluitdraad
|G1
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|80 x 380 x 380
Uitvoering
- Accessoires in het Kärcher PerfectConnect-assortiment
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …