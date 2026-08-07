Universal floor cloth set EasyFix
De universele vloerreinigingsdoeken van hoogwaardige fijne microvezels zijn ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil met de stoomreiniger. Dankzij het klittenbandsysteem is er geen contact met vuil bij het vervangen van het doek.
De EasyFix-vloerreinigingsdoekenset bevat twee zeer absorberende, slijtvaste vloerdoeken van hoogwaardig fijn microvezel voor het EasyFix-vloermondstuk. Het textielweefsel met een speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten – zelfs hoeken en randen zijn in een mum van tijd schoon. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerreinigingsdoeken eenvoudig en snel aan het vloermondstuk van de stoomreiniger worden bevestigd: eenvoudig op het EasyFix vloermondstuk drukken en klaar. Tijdens het werk blijft het doek stevig op zijn plaats en kan niet wegglijden. Na het reinigen kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix-vloermond worden verwijderd: je stapt eenvoudig op het voetlipje op de doek en trekt de vloermond omhoog en weg.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige fijnste vezelsDe speciale lusstructuur in de doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken. Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Handige klittenbandbevestigingVloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken. De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoekDoek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog. Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kun je in een veld op het voetentabblad noteren.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Harde vloeren
- Wandtegels