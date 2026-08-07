De EasyFix-vloerreinigingsdoekenset bevat twee zeer absorberende, slijtvaste vloerdoeken van hoogwaardig fijn microvezel voor het EasyFix-vloermondstuk. Het textielweefsel met een speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten – zelfs hoeken en randen zijn in een mum van tijd schoon. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerreinigingsdoeken eenvoudig en snel aan het vloermondstuk van de stoomreiniger worden bevestigd: eenvoudig op het EasyFix vloermondstuk drukken en klaar. Tijdens het werk blijft het doek stevig op zijn plaats en kan niet wegglijden. Na het reinigen kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix-vloermond worden verwijderd: je stapt eenvoudig op het voetlipje op de doek en trekt de vloermond omhoog en weg.