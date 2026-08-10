Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, RVS, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

De zuigbuizenset bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Materiaal Roestvrij staal (RVS)
Lengte (mm) 550
Kleur Zilver
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 551 x 80 x 39
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