Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, RVS, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
De zuigbuizenset bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Materiaal
|Roestvrij staal (RVS)
|Lengte (mm)
|550
|Kleur
|Zilver
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|551 x 80 x 39