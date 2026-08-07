De Premium MF-mop met lussen, blauw, 40 cm, is ontwikkeld als universele mop en overtuigt door zijn gelijkmatige en dichte lusverdeling, wat zorgt voor een uitstekend vuilopnamevermogen. De mophoes is ideaal voor industriële reiniging en andere toepassingen met veel vuil, evenals op oneffen vloeren. De lussen van polyester met een hoog gehalte aan microvezels ondersteunen ook de reiniging dicht bij de randen en nemen daarbij los vuil uit hoeken en randen mee. Dankzij de kleurcodering kan de mophoes duidelijk aan een bepaald reinigingsgebied worden toegewezen en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen. De mop is bovendien geschikt voor gebruik in het vlakmopsysteem met een dubbele emmerwagen of een enkele emmerwagen en pers, maar ook voor voorbehandelde toepassingen. Giet hiervoor 250 procent reinigingsvloeistof van het eigen gewicht over de mophoes. Een tweede stap om het oppervlak droog te vegen is bij beide methoden meestal niet nodig.