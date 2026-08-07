De Premium MF-mop met lussen, rood, 40 cm, is ontwikkeld als universele mop en overtuigt door een gelijkmatige en dichte verdeling van de lussen, wat zorgt voor een uitstekend vuilopnamevermogen. De lussen van polyester met een hoog gehalte aan microvezels ondersteunen ook de reiniging dicht bij de randen en nemen daarbij los vuil uit hoeken en langs randen mee. De dweilhoes is ideaal voor industriële reiniging en in andere omgevingen met veel vuil, evenals op oneffen vloeren. Dankzij de kleurcodering kan de dweilhoes duidelijk aan een bepaald reinigingsgebied worden toegewezen en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen. De mop is bovendien geschikt voor gebruik in het vlakmopsysteem met dubbele emmerwagen of enkele emmerwagen en pers, evenals voor voorbehandelde toepassingen. Giet hiervoor 250 procent reinigingsvloeistof van het eigen gewicht over de mophoes. Een tweede stap om het oppervlak droog te vegen is bij beide methoden meestal niet nodig.