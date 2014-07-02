K 5 – K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S
Özellikler ve faydalar
Sürekli ayarlanabilir
- Basınç, temizleme görevine göre uyarlanabilir.
Zaman tasarrufu
- Püskürtme borusunu değiştirmeye gerek yok.
Esnek birleşme yeri
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|166 x 42 x 62
Videos
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
Uygulama alanları
- Araba tekerlek kemerlerinin temizlenmesi.
- Çiçekler
- Çöp kutuları