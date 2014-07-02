K 5 – K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S

Özellikler ve faydalar
Sürekli ayarlanabilir
  • Basınç, temizleme görevine göre uyarlanabilir.
Zaman tasarrufu
  • Püskürtme borusunu değiştirmeye gerek yok.
Esnek birleşme yeri
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 166 x 42 x 62
Videos
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Araba tekerlek kemerlerinin temizlenmesi.
  • Çiçekler
  • Çöp kutuları