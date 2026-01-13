Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m

Özellikler ve faydalar
Yüksek kaliteli çok katmanlı dokuma malzemeler
  • Optimum su akışını garanti etmek için esneklik ve bükülme direnci
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
  • Kullanım kolaylığı için.
Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci
  • Kaliteli hortum
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
  • Ekstra uzun servis ömrü için
Ftalatlar (< 0.1%), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu
  • Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz
Anti-UV dış tabaka
  • Hava şartlarına son derece dayanıklı
15 yıl garanti
  • Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar
Teknik özellikler

Teknik veriler

Çap 1/2″
Uzatma hortumu (m) 20
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 2,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2,7
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 280 x 280 x 130
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.