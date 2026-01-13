Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m
Özellikler ve faydalar
Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi
- Esnek ve bükülmelere karşı dayanıklı - döngü oluşumu olmadan optimum su akışı için.
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
- Kullanım kolaylığı için.
Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci
- Kaliteli hortum
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
- Ekstra uzun servis ömrü için
Ftalat (<% 0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu
- Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz
Anti-UV dış tabaka
- Hava şartlarına son derece dayanıklı
18 yıl garanti
- Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″
|Uzatma hortumu (m)
|20
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|2,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|280 x 280 x 120
Uyumlu makineler
- Hortum taşıyıcı HT 80 M
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Büyük bahçelerin sulanması için