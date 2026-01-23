Performance Premium hortum, 5/8" -50m
Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.
Kärcher Performance Premium 5/8 "normal bir bahçe hortumu değildir. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisine sahip yenilikçi bir dokuma malzemeden yapılmıştır, maksimum sağlamlık, esneklik ve bükülme direnci sunar. Hortum böylelikle sulama sırasında sürekli bir su akışı sağlar orta ila büyük bahçeler ve diğer alanlarda kolaylıkla kesintisiz sulama yapılır. Ayrıca, hava koşullarına dayanıklı anti-UV dış katman malzemeyi korur ve opak orta katman, hortumun içinde yosun birikmesini önler. Bu nedenle Kärcher etkileyici bir 18 yıllık garanti sunar. 50 metre uzunluğundaki Performance Premium hortum, ftalat (<% 0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermediği için sağlık ve sürdürülebilirlik açısından da yüksek puanlar. Diğer performans özellikleri arasında 35 barlık patlama basıncı ve -20 ile +60 arasında etkileyici bir sıcaklık direnci bulunur ° C.
Özellikler ve faydalar
18 yıl garanti
- Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar
50 metre
- Orta ve büyük boyutlarda olan bahçeler için
Kaliteli dokuma malzeme, hortuma 40 bara kadar basınçca dayanabilen ultra güçlü duvarlar sağlar.
- Garantili sağlamlık
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
- Kullanım kolaylığı için.
Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci
- Kaliteli hortum
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
- Ekstra uzun servis ömrü için
Ftalat (<% 0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu
- Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz
Anti-UV dış tabaka
- Hava şartlarına son derece dayanıklı
Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi
- Esnek ve bükülmelere karşı dayanıklı - döngü oluşumu olmadan optimum su akışı için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|5/8″
|Uzatma hortumu (m)
|50
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|9,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|390 x 390 x 210
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Horizontal Plus
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Büyük bahçelerin sulanması için