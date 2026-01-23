Kärcher Performance Premium 5/8 "normal bir bahçe hortumu değildir. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisine sahip yenilikçi bir dokuma malzemeden yapılmıştır, maksimum sağlamlık, esneklik ve bükülme direnci sunar. Hortum böylelikle sulama sırasında sürekli bir su akışı sağlar orta ila büyük bahçeler ve diğer alanlarda kolaylıkla kesintisiz sulama yapılır. Ayrıca, hava koşullarına dayanıklı anti-UV dış katman malzemeyi korur ve opak orta katman, hortumun içinde yosun birikmesini önler. Bu nedenle Kärcher etkileyici bir 18 yıllık garanti sunar. 50 metre uzunluğundaki Performance Premium hortum, ftalat (<% 0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermediği için sağlık ve sürdürülebilirlik açısından da yüksek puanlar. Diğer performans özellikleri arasında 35 barlık patlama basıncı ve -20 ile +60 arasında etkileyici bir sıcaklık direnci bulunur ° C.