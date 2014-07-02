Décolleuse papier peint
Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de colle à la vapeur.
Décolleuse pour décoller sans difficulté les papiers peints et les résidus de colle au moyen de la vapeur puissante. Ainsi, le nettoyeur vapeur se transforme en un tour de main en décolleuse pour faciliter les travaux de rénovation.
Caractéristiques et avantages
Accessoire combinant la vapeur et un grattoir
- Enlève rapidement le papier peint et la colle.
Large couverture de la vapeur sur la surface.
- Enlève le papier peint rapidement sur une large zone
Pas d'échappement de vapeur.
- Pénatration rapide de la vapeur dans le papier.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|320 x 220 x 100
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 EasyFix
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix (Premium) Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SC 1 Premium Floor Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron
- SI 2.600 CB
- SI 2125
Domaines d'utilisation
- Papier peint
- Même les saletés tenaces