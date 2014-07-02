Behangafstoomtool

De behangafstoomtool is ideaal voor de verwijdering van behangpapier en lijmresten door gebruik te maken van stoom.

De behangafstomer is ideaal voor de verwijdering van behang en lijmresten en maakt gebruik van de kracht van stoom. De stoomreiniger kan gebruikt worden om behangpapier en decoratie te verwijderen.

Kenmerken en voordelen
Toebehoren met stoomopening en krabber
  • Verwijdert snel behangpapier en lijmresten
Wijde stoomdekking
  • Verwijdert snel behangpapier van grote oppervlakken
Geen ontsnapping van de stoom
  • Het stoom dringt snel door in het behangpapier
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 320 x 220 x 100
Toepassingen
  • Behangpapier
  • Zelfs hardnekkige vervuiling