FRV 50 ME
Nettoyage de surface avec aspiration automatique des eaux usées pour des surfaces particulièrement importantes: le nettoyeur de surfaces FRV 50 Me. Nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 85 ° C. Le nettoyeur de surfaces FRV 50 Me est équipé d'un flexible d'aspiration de 10 m en polyuréthane résistant à la température. Les roulettes non marquantes et les roulements céramiques doubles sont d'autres caractéristiques de qualité. Le kit de buses spécifique à l'appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bars / 2000 l / h / 85 ° C
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|argent
|Poids emballage inclus (kg)
|16,9
Vidéos
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Accessoires
Piéces détachées FRV 50 ME
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