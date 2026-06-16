Oppervlaktereiniger FRV 50 Me

Oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van het vuil water voor zeer grote oppervlakken - dit kan met de FRV 50 Me. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. De FRV 50 Me is uitgerust met een temperatuurbestendige zuigslang van 10 m uit polyurethaan. Nog enkele extra kwaliteiten zijn de niet-afgevende stuurwieltjes en de 2-voudige keramische lagering. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85°C.