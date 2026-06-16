Oppervlaktereiniger FRV 50 Me
Oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van het vuil water voor zeer grote oppervlakken - dit kan met de FRV 50 Me. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. De FRV 50 Me is uitgerust met een temperatuurbestendige zuigslang van 10 m uit polyurethaan. Nog enkele extra kwaliteiten zijn de niet-afgevende stuurwieltjes en de 2-voudige keramische lagering. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|zilver
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16,9
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toebehoren
Onderdelen Oppervlaktereiniger FRV 50 Me
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.