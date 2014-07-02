Raclette en caoutchouc pour FRV 30

Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d’aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d’eau.

Ainsi, les sols en intérieur sont à nouveau praticables après quelques minutes.

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 0,1
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