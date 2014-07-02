Rubberstrip voor FRV 30
Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.
De zuigstrip voor de FRV 30 wordt aangeraden voor gebruik op gladde vloeren binnenshuis. Het verhoogt de zuigkracht en vermindert de hoeveelheid resterend water tot een minimum. Hierdoor is de vloer binnenshuis weer droog in slechts enkele minuten.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
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