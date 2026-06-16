Oppervlaktereiniger FRV 30
De FRV 30 reinigt efficiënter door automatische vuilwaterafzuiging met 5 m afzuigslang, geschikt voor binnen en buiten. Voorzien van niet-afgevende wielen en dubbele keramische lagering.
De FRV 30 verhoogt de efficiëntie van oppervlaktereiniging door de geïntegreerde automatische afzuiging van vuil water. Dit maakt naspoelen overbodig, omdat het vuile water via de meegeleverde 5 meter lange afzuigslang direct wordt afgevoerd. Hierdoor is de FRV 30 ideaal voor gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. De machine is uitgerust met niet-afgevende zwenkwielen die beschadigingen en strepen op vloeren voorkomen. Daarnaast zorgt de dubbele keramische lagering voor een lange levensduur en betrouwbare werking. Met een maximale werkdruk van 250 bar, een waterdoorvoer van 1300 liter per uur en een maximale temperatuur van 60 °C biedt de FRV 30 krachtige prestaties. Let op: de apparaatspecifieke sproeierset dient apart te worden besteld voor optimale werking.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,6
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